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Лавров: необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле

Политика
6 февраля, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Глава МИД России подтвердил твердую поддержку курса правительства Венесуэлы
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле и раскручивания протестной спирали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльской коллегой Дельси Родригес.

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Глава МИД РФ подтвердил солидарность российской стороны с дружественным народом Венесуэлы и "твердую поддержку курсу правительства, направленному на недопущение дестабилизации обстановки, проведение общенационального диалога строго в рамках конституции и законов Венесуэлы в интересах преодоления в обществе имеющихся разногласий".

"Очевидно, что шаги по выправлению ситуации должны предприниматься венесуэльскими политическими силами самостоятельно без давления извне, - отметил Лавров. - При этом крайне важно избежать искусственного нагнетания напряженности и раскручивания протестной спирали в нарушение законов Венесуэлы, что чревато непредсказуемыми и опасными последствиями как для самой Венесуэлы, так и для соседних с ней государств".

"Мы знаем, как такого рода попытки раскачать ситуацию внутри той или иной страны оборачиваются очень печальными результатами", - подчеркнул российский министр.

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