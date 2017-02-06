Лавров: необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле и раскручивания протестной спирали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльской коллегой Дельси Родригес.

Глава МИД РФ подтвердил солидарность российской стороны с дружественным народом Венесуэлы и "твердую поддержку курсу правительства, направленному на недопущение дестабилизации обстановки, проведение общенационального диалога строго в рамках конституции и законов Венесуэлы в интересах преодоления в обществе имеющихся разногласий".

"Очевидно, что шаги по выправлению ситуации должны предприниматься венесуэльскими политическими силами самостоятельно без давления извне, - отметил Лавров. - При этом крайне важно избежать искусственного нагнетания напряженности и раскручивания протестной спирали в нарушение законов Венесуэлы, что чревато непредсказуемыми и опасными последствиями как для самой Венесуэлы, так и для соседних с ней государств".

"Мы знаем, как такого рода попытки раскачать ситуацию внутри той или иной страны оборачиваются очень печальными результатами", - подчеркнул российский министр.