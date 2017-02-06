Лавров: необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе 2017 года вырос на 20,7% - до 13 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:24
Лавров: Иран не был замечен в связях с террористами и вносит вклад в борьбу с ИГПолитика 6 февраля, 14:20
Погрузка на сети ДВЖД в январе 2017 г. снизилась на 8,8%, до 3,7 млн тоннТранспорт 6 февраля, 14:13
Москвичи назвали запуск МЦК и рост числа электронных госуслуг главными событиями 2016 г.Москва 6 февраля, 14:12
"Оппозиционный блок": высокие тарифы в ЖКХ спровоцировали на Украине кризис неплатежейМеждународная панорама 6 февраля, 14:12
Глава Минспорта Павел Колобков о "Лыжне России - 2017". ВидеотрансляцияСпорт 6 февраля, 14:08
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского краяПолитика 6 февраля, 14:04
Капитан олимпийской сборной РФ по хоккею определится перед Кубком СловакииСпорт 6 февраля, 14:02
Инвесторы "Аэрофлота" обеспокоены призывами регулировать цены на билеты перевозчикаТранспорт 6 февраля, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Необходимо избежать искусственного нагнетания напряженности в Венесуэле и раскручивания протестной спирали. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльской коллегой Дельси Родригес.
Глава МИД РФ подтвердил солидарность российской стороны с дружественным народом Венесуэлы и "твердую поддержку курсу правительства, направленному на недопущение дестабилизации обстановки, проведение общенационального диалога строго в рамках конституции и законов Венесуэлы в интересах преодоления в обществе имеющихся разногласий".
"Очевидно, что шаги по выправлению ситуации должны предприниматься венесуэльскими политическими силами самостоятельно без давления извне, - отметил Лавров. - При этом крайне важно избежать искусственного нагнетания напряженности и раскручивания протестной спирали в нарушение законов Венесуэлы, что чревато непредсказуемыми и опасными последствиями как для самой Венесуэлы, так и для соседних с ней государств".
"Мы знаем, как такого рода попытки раскачать ситуацию внутри той или иной страны оборачиваются очень печальными результатами", - подчеркнул российский министр.