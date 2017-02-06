Госдума намерена провести парламентские слушания по отношениям РФ и США

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Госдума планирует в конце февраля - начале марта провести парламентские слушания по вопросам российско-американских отношений. Об этом на заседании комитета палаты по международным делам заявил его председатель Леонид Слуцкий.

"Планируем 28 февраля или 1 марта провести парламентские слушания или круглый стол по вопросам российско-американских отношений", - сказал он.

По словам Слуцкого, в рамках этих слушаний в первую очередь предстоит проанализировать "фактор Трампа и его влияние на мировую политику".