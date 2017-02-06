Делегация французских депутатов во главе с Мариани намерена прибыть в Россию

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Делегация парламентариев Франции во главе с депутатом Национального собрания Тьерри Мариани планирует посетить с визитом Москву в середине марта. Об этом на заседании комитета Госдумы по международным делам заявил его председатель Леонид Слуцкий.

"16-17 марта у нас будет Тьерри Мариани с коллегами. У нас три года не было Большой (российско-) французской (межпарламентской) комиссии, поэтому мы пригласим их и поговорим", - сообщил он.

Некоторые французские парламентарии, в том числе сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Мариани, за последние годы неоднократно приезжали в Россию. В рамках поездок они, в частности, посещали Крым. В первый раз после вхождения Крыма в РФ весной 2014 года французы побывали на полуострове летом 2015 года, вторая поездка состоялась в конце июля 2016 года - тогда делегация французских парламентариев посетила Симферополь, Севастополь и Ялту и приняла участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России. Прокуратура Украины открыла против депутатов уголовное дело по статье о "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины", каковой киевские власти считают Крым.