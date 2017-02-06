Лавров: проект РФ конституции Сирии обсуждается правительством и оппозицией республики

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Внесенный Россией проект конституции Сирии обсуждается и правительством арабской республики, и оппозицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы, когда вносили проект этой конституции, четко заявили о том, что это никакое не навязывание, а попытка стимулировать диалог, который, к сожалению, оставаясь исключительно под эгидой женевского процесса, никуда не двигался и не созывался, - сказал он. - Мы видим, что наша инициативная позиция уже стимулировала мыслительный процесс и в правительстве, и в оппозиционных кругах, в том числе и по конституционной реформе".
"Надеемся, что следующий шаг, после того, как будет сегодня в Астане согласован механизм специальной оперативной группы по контролю за прекращением огня, последует и в политической сфере", - добавил он.
Как ранее заявил Сергей Лавров, в российском проекте конституции сделана попытка собрать воедино общие моменты в подходах к политическому урегулированию, которые излагали представители правительства и оппозиции Сирии.