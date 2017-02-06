Управделами отозвало иски против экс-депутатов, занимавших служебное жилье дольше срока

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Управление делами президента РФ отозвало в понедельник судебные иски против экс-депутатов, которые занимали служебное жилье в Москве дольше положенного срока.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами Елена Крылова, отозваны иски против девяти бывших парламентариев, в том числе, Михаила Заполева, который последним съехал из служебной квартиры на прошлой неделе. Однако Крылова подчеркнула, что Управление делами будет добиваться выплаты задолженности, накопленной экс-депутатами. "За коммунальные услуги и аренду жилья сверх срока они должны более 171 тысячи рублей. Мы надеемся, что долги будут выплачены, и дело не дойдет до суда", - отметила она.

Служебное жилье в доме на улице Улофа Пальме предоставляется иногородним парламентариям на время их полномочий. Депутаты Госдумы шестого созыва, не избранные в следующий состав, должны были уехать из служебных квартир до 4 декабря 2016. Не сделали этого 14 человек, против них были поданы иски в суд, часть которых была отозвана ранее, поскольку жилье освобождено.