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Конституция Сирии на встрече в Астане не обсуждалась

Политика
6 февраля, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
Внимание экспертов было сосредоточено на выработке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий, сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Эксперты из России, Ирана и Турции не обсуждали проект новой конституции Сирии на встрече в Астане. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане.

"Сама конституция не обсуждалась. Внимание военных экспертов было сконцентрировано в первую очередь на выработке механизмов контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Гаджимагомедов также сообщил, что эксперты предложили оппозиции и правительству Сирии создать рабочие группы по проекту конституции. "Это позволило бы упорядочить работу, а потом на базе этих групп можно было бы создать конституционную комиссию", - добавил он.

Ранее Россия передала свои предложения по будущей конституции Сирии представителям вооруженной оппозиции, участвовавшим на переговорах в Астане 23-24 января, а 27 января - представителям внешней и внутренней политической оппозиции, участникам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

6 февраля в Астане прошло первого заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании.

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