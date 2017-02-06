Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ установила порядок сбора ДНК на границе у подозреваемых в причастности к терроризму

Политика
6 февраля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В частности, сотрудники органов безопасности перед сбором биоматериалов должны вежливо и подробно разъяснить человеку суть процедуры
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности РФ ввела порядок сбора отпечатков пальцев и ДНК при пересечении границы у подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Порядок введен приказом директора ФСБ и опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Право получать биометрические данные - отпечатки пальцев и геномную информацию при пограничном контроле было законодательно введено принятыми в декабре 2015 поправками в закон "О Федеральной службе безопасности".

В опубликованном в понедельник документе говорится, что сбор ДНК на границе проводится "при наличии признаков, указывающих на возможность их (пересекающих границу РФ - прим. ТАСС) склонения к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом в террористическую деятельность".

Сканирование папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека, позволяющие установить его личность, а также получение биоматериалов для обработки геномной информации (мазок на ватный тампон с внутренней стороны щеки) проводится "в специально отведенных помещениях в пунктах пропуска на границе". При этом человеку должны подробно объяснить саму процедуру (при необходимости - привлекая переводчика), "сотрудники органов безопасности обязаны быть вежливыми и предупредительными в общении с контролируемым лицом", не допускается причинения ущерба жизни и здоровью, а также унижающее человеческое достоинство обращение.

Хранении полученной геномной информации ведется криминаличестическим подразделением ФСБ, полученные биометрические данные и геномная информация должны храниться "в условиях, исключающих возможность их утраты, повреждения, искажения или несанкционированного доступа к ним", также они "уничтожаются после достижения контролируемым лицом 80 лет или по истечении 15 лет со дня установления факта смерти контролируемого лица".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
2
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
3
В ГИБДД Москвы опровергли информацию о ДТП с бронетранспортером на МКАД
4
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
5
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
6
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама