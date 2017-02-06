ФСБ установила порядок сбора ДНК на границе у подозреваемых в причастности к терроризму

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности РФ ввела порядок сбора отпечатков пальцев и ДНК при пересечении границы у подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Порядок введен приказом директора ФСБ и опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Право получать биометрические данные - отпечатки пальцев и геномную информацию при пограничном контроле было законодательно введено принятыми в декабре 2015 поправками в закон "О Федеральной службе безопасности".

В опубликованном в понедельник документе говорится, что сбор ДНК на границе проводится "при наличии признаков, указывающих на возможность их (пересекающих границу РФ - прим. ТАСС) склонения к террористической деятельности, вербовки или вовлечения иным способом в террористическую деятельность".

Сканирование папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека, позволяющие установить его личность, а также получение биоматериалов для обработки геномной информации (мазок на ватный тампон с внутренней стороны щеки) проводится "в специально отведенных помещениях в пунктах пропуска на границе". При этом человеку должны подробно объяснить саму процедуру (при необходимости - привлекая переводчика), "сотрудники органов безопасности обязаны быть вежливыми и предупредительными в общении с контролируемым лицом", не допускается причинения ущерба жизни и здоровью, а также унижающее человеческое достоинство обращение.

Хранении полученной геномной информации ведется криминаличестическим подразделением ФСБ, полученные биометрические данные и геномная информация должны храниться "в условиях, исключающих возможность их утраты, повреждения, искажения или несанкционированного доступа к ним", также они "уничтожаются после достижения контролируемым лицом 80 лет или по истечении 15 лет со дня установления факта смерти контролируемого лица".