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Россиянин Лапшин обжаловал в Верховном суде Белоруссии решение о своей выдаче Азербайджану

Политика
6 февраля, 15:59 дата обновления: 6 февраля, 16:05 UTC+3
Заседание Верховного суда, который проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, состоится 7 февраля
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МИНСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Адвокаты гражданина России Александра Лапшина подали в Верховный суд (ВС) Белоруссии жалобу на решение Генеральной прокуратуры республики о его выдаче Азербайджану. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь ВС республики Юлия Ляскова.

"Завтра (7 февраля - прим. ТАСС) на закрытом заседании ВС проверит законность и обоснованность постановления Минского городского суда, которым постановление заместителя генпрокурора Беларуси о выдаче гражданина Лапшина Азербайджану для уголовного преследования было признано законным", - сказала она.

Лапшин, который является также гражданином Израиля, был задержан в Минске в декабре минувшего года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Баку инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

Минский городской суд 26 января отказал в удовлетворении жалобы Лапшина на решение Генеральной прокуратуры Белоруссии о выдаче его Азербайджану. Постановление заместителя генерального прокурора о выдаче Лапшина азербайджанской стороне для привлечения к уголовной ответственности было признано законным.

"У Беларуси нет оснований не выдавать Азербайджану блогера Лапшина", - указал 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции. Он отметил, что этот вопрос будет решен "по закону и международным соглашениям". По его мнению, "Россия, Израиль и Азербайджан могут сами договориться о судьбе Лапшина". Глава государства также выразил сомнение, что Верховный суд удовлетворит жалобу блогера на экстрадицию в Азербайджан.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что выдача российских граждан третьим странам недопустима.

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