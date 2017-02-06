Россия разработала два документа для контроля режима прекращения огня в Сирии

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АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия разработала два документа для контроля режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию.
"Россия дополнительно разработала два документа. Это протокол к соглашению о введении режима прекращения боевых действий, которым регламентируются условия режима прекращения боевых действий, обязанности сторон по обеспечению гуманитарного доступа, обмена насильственно удерживаемыми лицами и другие детали", - рассказал генерал.
По его словам, российская сторона также разработала "положение о примирившемся населенном пункте, районе". Ожидается, что документ позволит в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку в блокированных сирийских районах, где оппозиция подписала соглашение о режиме прекращения боевых действий, в частности, в Восточной Гуте и районе Вади-Барада.
По словам Гаджимагомедова, "эти документы сложные и требуют согласования, конечно, и с правительством Сирии, и с оппозицией", однако российская сторона рассчитывает, чир к следующей встрече они будут проработаны.