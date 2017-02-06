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Россия разработала два документа для контроля режима прекращения огня в Сирии

Политика
6 февраля, 16:03 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 6, февраля. /ТАСС
Речь идет о протоколе к соглашению о введении режима прекращения боевых действий и положении о примирившемся населенном пункте
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АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия разработала два документа для контроля режима прекращения боевых действий в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию.

"Россия дополнительно разработала два документа. Это протокол к соглашению о введении режима прекращения боевых действий, которым регламентируются условия режима прекращения боевых действий, обязанности сторон по обеспечению гуманитарного доступа, обмена насильственно удерживаемыми лицами и другие детали", - рассказал генерал.

По его словам, российская сторона также разработала "положение о примирившемся населенном пункте, районе". Ожидается, что документ позволит в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку в блокированных сирийских районах, где оппозиция подписала соглашение о режиме прекращения боевых действий, в частности, в Восточной Гуте и районе Вади-Барада.

По словам Гаджимагомедова, "эти документы сложные и требуют согласования, конечно, и с правительством Сирии, и с оппозицией", однако российская сторона рассчитывает, чир к следующей встрече они будут проработаны.

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