Следующая встреча совместной группы РФ, Ирана и Турции по Сирии намечена на 15-16 февраля

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане.

"Договорились следующую встречу спланировать на 15-16 февраля. То есть еще до встречи в Женеве. На которой более детально обсудить положение в Восточной Гуте, районе Вади-Барада", - сказал Гаджимагомедов.

Он подчеркнул, что "встреча назначена предварительно, так как это тоже требует одобрения в Анкаре и в Тегеране".

30 декабря 2016 года на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Его действие не распространяется на действующие на территории республики террористические группировки.

Механизм по мониторингу режима прекращения огня в Сирии, получивший название совместной оперативной группы, был создан по итогам переговоров в Астане 23-24 января. Тогда в столице Казахстана собрались представители трех стран-гарантов режима прекращения огня (Россия, Турция, Иран), спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегации вооруженной оппозиции и правительства Сирии.

Первое заседание совместной оперативной группы прошло в Астане 6 февраля, в нем, как сообщалось ранее, участвовали представители стран-гарантов, а также ООН и Иордании.