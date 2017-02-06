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Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией

Политика
6 февраля, 16:55 дата обновления: 6 февраля, 17:18 UTC+3
В ФСБ пояснили, что такие меры введены, в частности, для пресечения транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения товаров через границу
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Введение пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивает возможности пересечении границы, в том числе для транспорта и товаров. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в связи с изданными приказами директора ФСБ об установлении пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях.

В ЦОС ФСБ пояснили, что эти "документы не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств".

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"Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ", - отметили в ЦОС ФСБ. Там напомнили, что порядок пребывания в пограничной зоне граждан России и Белоруссии определен Правилами пограничного режима, утвержденными приказом ФСБ России от 15 октября 2012 года, "и равно действует как в отношении иностранных граждан, так и граждан РФ".

В ЦОС ФСБ пояснили, что введение пограничной зоны направлено "на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".

"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны государственной границы Российской Федерации, как это предусмотрено статьей 16 закона РФ от 1 апреля 1993 года № 4730-1 "О Государственной границе РФ", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", - добавили в ЦОС ФСБ.

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