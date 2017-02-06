МИД РФ выразил соболезнования близким погибших в результате схода лавин в Афганистане

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Соболезнования родным и близким погибших в результате схода лавин в Афганистане выразили в МИД России. Об этом говорится в комментарии дипведомства.

Как напомнили в министерстве, "5 февраля в ряде селений афганских провинций Парван, Бадахшан и Нуристан после обильных осадков произошел сход снежных лавин, приведших к гибели более 100 человек". "Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД РФ.

По последним данным, жертвами схода снежных лавин в Афганистане за последние дни стали 119 человек, свыше 80 получили травмы разной степени тяжести. Как сообщил министр общественных работ Афганистана Махмуд Балиг, в условиях сильных морозов, снегопадов, транспортных проблем (во многих районах со склонов гор сошли огромные массы снега, завалив автотрассы - прим. ТАСС) властям удалось в основном нормализовать обстановку. При этом министр предупредил автомобилистов о необходимости соблюдать повышенные меры безопасности, в частности применять на покрышках цепи противоскольжения.

По предварительным данным, непогода затронула 22 провинции. Населению пострадавших от непогоды районов направляется гуманитарная помощь.