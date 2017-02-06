Эксперты: отсутствие крупных успехов в Пермском крае предопределило отставку губернатора

ПЕРМЬ, 6 февраля / ТАСС/. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин досрочно покинул свой пост за полгода до 60-летия. Причиной отставки опрошенные эксперты называют то, что, несмотря на экономический подъем в регионе и отсутствие серьезных неудач в работе, Басаргин не сумел найти общий язык с промышленниками края и не смог продемонстрировать крупных успехов.

Басаргин 6 февраля подал заявление об отставке, которое принял президент Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края был назначен руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

Басаргин - опытный чиновник, большую часть времени проработавший в Уральском федеральном округе на разных должностях. Он пришел исполняющим обязанности главы Пермского края с должности министра регионального развития РФ в апреле 2012 года. На этом посту он сменил Олега Чиркунова, который управлял регионом почти 8 лет.

"Басаргин - опытный руководитель, он честно работал. У него есть опыт работы и на региональном, и на федеральном уровне. Безусловно, он, думаю, будет востребован на какой-то другой работе", - сказал ТАСС руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Срок полномочий Басаргина истекал 5 мая 2017 года, и осенью 2016 он заявил, что готов идти на следующий срок. Эксперты положительно оценивали шансы Басаргина и говорили о стабильной ситуации в крае, отмечая хорошие экономические показатели.

Сильные игроки в регионе

Доступная экономическая статистика в крае говорит в пользу бывшего губернатора. За первые два года его пребывания на посту руководителя валовой региональный продукт вырос на 12,5%, размер среднемесячной заработной платы - на 29,3%, составив в 2015 г. 28 тыс. руб. За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась на 32,4% - до почти 12 тыс. рублей. С 2012 по 2015 годы общее число преступлений в Пермском крае уменьшилось на 9,4%.

Пермский край - крупный промышленный регион, в котором сосредоточены предприятия "Лукойла", специализирующиеся на разведке и добыче нефти, филиалы производителей минеральных удобрений "Уралкалий" и "Уралхим", холдинг по производству военной техники и металлургической продукции "Мотовилихинские заводы" и другие крупные предприятия.

Басаргин, решив сделать ставку на промышленность, свернул программу развития культуры в регионе под брендом "Пермский край - культурная столица Европы", которая была основным козырем его предшественника, и занялся восстановлением производства. "Этот регион остается перспективным с точки зрения экономической составляющей. Он всегда был в центре экономических интересов, что и стало основной проблемой для Басаргина. В регионе находятся сильные игроки, которые представляют крупнейшие частные, государственные компании страны", - сказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

При Басаргине ряд пермских предприятий заключил первые в России специальные инвестиционные контракты, которые предполагают налоговые льготы в обмен на создание рабочих мест и в будущем налоговую отдачу в бюджет края. Сейчас в крае действует пять соглашений с общим объемом инвестиций порядка 200 млрд рублей, их реализация позволит создать почти 4 тыс. новых рабочих мест.

На предприятиях края началась реализация проекта по созданию и внедрению двигателя нового поколения ПД-14 от КБ "Авиадвигатель", а также разработка двигателя для многоцелевого вертолета МИ-26. Во многом благодаря Басаргину удалось в свое время урегулировать внутренние конфликты на предприятиях "ОДК-Пермские моторы" и "Авиадвигатель".

Не смог стать своим

В 2014 году Путин отметил успехи Пермского края в подготовке кадров для предприятий и призвал другие субъекты РФ перенимать этот положительный опыт. Сам губернатор не раз заявлял, что в регионе делается ставка на техническое и инженерное образование - один из драйверов экономики Пермского края.

Тем не менее, эксперты сошлись во мнении, что Басаргину не удалось сплотить региональную промышленную элиту вокруг себя. По мнению политолога, члена экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексея Зудина, межэлитные конфликты - важный показатель, по которому федеральный центр оценивает эффективность губернатора".

"Басаргин не смог стать своим для местных элит, не смог с ними договориться", - подчеркнул Зудин. По словам эксперта Комитета гражданских инициатив Николая Петрова, в целом губернаторство Басаргина "не ознаменовалось серьезными успехами". "Трудно себе представить крупный бизнес, который будет открыто находиться в конфронтации с губернатором. Пермский край - это очень крупная территория, где представлены разные бизнес-интересы, которые никогда не могут совпадать. Опоры на бизнес, не просто на региональный, а крупный федеральный, представленный в регионе, Басаргин не нашел", - сказал эксперт.

С момента начала губернаторства Басаргин заявил, что возьмется реализовать в крае крупные проекты: строительство зоопарка, нового помещения для Пермской художественной галереи, расположенной в Спасо-Преображенском соборе, который передали Пермской епархии, а также строительство нового терминала международного аэропорта Пермь.

Басаргин смог привлечь в строительство терминала инвестора, который вложит в проект более 5 миллиардов рублей, однако по мнению политологов, многие другие проекты не удалось реализовать из-за противостояния местных элит. "Крупный федеральный чиновник, бывший министр. Но бывает так - не получилось", - сказал политолог Эрнест Старателев.

Не политик, а хозяйственник

До сих пор не построена сцена для Пермского театра оперы и балета, хотя было предоставлено много проектов, а руководитель театра Теодор Курентзис не раз заявлял, что уедет из Перми в случае, если сцену не построят. Также и Пермская художественная галерея не дождется реконструкции здания бывшего военного училища, которое было отдано взамен Спасо-Преображенского собора.

Бывший губернатор заморозил на 20 лет так и не начавшееся строительство Пермского метрополитена. При рассмотрении этого вопроса губернатор заявил, что вопрос о строительстве можно будет ставить, только когда появятся новые технологии, с помощью которых можно будет серьезно снизить стоимость строительства.

В 2014 году экологи Пермского государственного национального исследовательского университета выступили против строительства зоопарка в центре Перми, инициатором которого был Басаргин. В итоге зоопарк было решено перенести из центра города, но пока строительство так и не началось.

По мнению экспертов, свою роль в отставке Басаргина сыграло не только противостояние местных элит, но и целая серия разразившихся в регионе политических скандалов, некоторые из которых были связаны со ставленниками губернатора. "Ставка на привлеченные кадры не в полной мере себя оправдала", - отмечает политолог Михаил Виноградов, напомнив про случай с Романом Пановым, бывшим заместителем главы Министерства регионального развития.

Панов, избранный в октябре 2012 года главой краевого правительства, в ноябре 2012 года был взят под арест, а в июне 2015 лишен свободы по обвинению в многомиллионных хищениях. Также за последние полгода три краевых министра - министр связи Евгений Балуев, министр спорта Павел Лях и министр транспорта Алмаз Закиев - оказались под следствием.

"Главная проблема, что он все-таки не политик, а хозяйственник. Он не смог консолидировать элиты и не смог грамотно ими управлять", - считает пермский политолог Николай Иванов.