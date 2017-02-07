Главы МИД РФ и Афганистана обсудят сотрудничество двух стран

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и Афганистана Сергей Лавров и Салахуддин Раббани проведут во вторник переговоры, в ходе которых обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, вопрос дальнейшего оказания Россией Афганистану содействия в борьбе с терроризмом. Афганский министр находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе переговоров "предполагается обсудить ситуацию в сфере безопасности в Афганистане". "Планируется обмен мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества, которые касаются в том числе дальнейшего содействия России Афганистану в противодействии террористической и наркотической угрозам, взаимодействия в военно-технической и торгово-экономической сферах", - сказала дипломат.

Ситуация в стране

В МИД России отметили, что в Москве "внимательно следят за ситуацией в сфере безопасности в Афганистане и обеспокоены ростом боевой и террористической активности вооруженной оппозиции". "Особую тревогу вызывает распространение влияния группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенной в России террористической организации), ее стремление поглотить другие формирования вооруженной оппозиции", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ также заявили о готовности содействовать продвижению процесса национального примирения в Афганистане в рамках региональных консультаций по афганской проблематике. "Видим их основной целью начало конструктивного диалога между Кабулом и талибами, - подчеркнули в дипведомстве. - Настроены на привлечение к этим усилиям всех стран региона, в первую очередь, самого Афганистана".

Двустороннее сотрудничество

В России считают важным направлением продолжение военно-технического сотрудничества с Кабулом, оказание содействия в укреплении боеспособности афганских национальных сил безопасности, а также в подготовке сотрудников армии и полиции Афганистана по линии компетентных российских ведомств.

"Подтверждаем заинтересованность в развитии торгово-экономических связей с Исламской Республикой Афганистан, готовы участвовать в реализации проектов по восстановлению и развитию афганской инфраструктуры, - подчеркнули в дипведомстве . - Считаем необходимым продолжить совместные усилия в целях минимизации колебаний в двусторонней торговле".

В МИД России также отметили, что важной составляющей двусторонних связей является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере. "Продолжим подготовку афганских специалистов в российских учебных заведениях", - сообщили в министерстве. В МИД РФ отметили также, что крупным событием в развитии культурных контактов двух стран должно стать планируемое открытие Российского центра науки и культуры в Кабуле.

Афганистан и ШОС

В российском дипведомстве подтвердили "неизменную поддержку линии Кабула на развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)". "С учетом возрастающего значения вопросов региональной безопасности в повестке дня организации рассчитываем на подключение афганских партнеров к практической деятельности ее Региональной антитеррористической структуры, - отметили в МИД РФ. - Для придания динамики процессу интеграции Афганистана в ШОС считаем целесообразным восстановление механизма Контактной группы "ШОС - Афганистан".