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Карасин и Абашидзе обсудят в Праге развитие сотрудничества РФ и Грузии

Политика
7 февраля, 0:22 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 7, февраля. /ТАСС
В ходе встречи стороны намерены затронуть вопросы оздоровления отношений между странами
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ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин проведет очередную встречу со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, во встрече также примут участие представители транспортных ведомств двух стран.

"В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов оздоровления российско-грузинских отношений", - отметила Захарова.

Традиционные вопросы

После разрыва дипломатических отношений между РФ и Грузией в сентябре 2008 года формат "Абашидзе-Карасин" является единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран.

Традиционно на встречах дипломаты обсуждают конкретные вопросы сотрудничества Москвы и Тбилиси в таких сферах, как торговля, экономика, транспорт и культура.

По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, участники переговорного процесса прилагают усилия "по нормализации двусторонних связей в тех сферах, где это возможно в отсутствие дипотношений".

"Таких сфер немало - торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены, - пояснил российский дипломат. - Будем планомерно продолжать эту работу. Весьма осязаемые результаты, которых нам уже удалось добиться, в полной мере отвечают интересам граждан наших двух стран".

Восстановление дипотношений

Как сообщил журналистам Абашидзе, на данном этапе вопрос восстановления дипломатических отношений между Россией и Грузией, которые были приостановлены по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона, не обсуждается.

"Вопрос восстановления дипломатических отношений с РФ связан с вопросом территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны, - отметил грузинский дипломат. - Если будут серьезные совместные шаги в плане мирного восстановления территориального единства Грузии, то этот вопрос встанет на повестку дня".

Абашидзе также обратил внимание на отсутствие "прогресса в направлении решения сложных проблем, связанных с восстановлением территориальной целостности Грузии". "Если у РФ будет соответствующая политическая воля, мы готовы сделать совместные шаги для поэтапного урегулирования самых сложных проблем в отношениях двух стран", - сказал он.

В свою очередь, Карасин подчеркнул, что Москва никогда не препятствовала восстановлению дипотношений с Тбилиси. "Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения, - напомнил замглавы МИД РФ. - Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Грузии".

Формат "Абашидзе-Карасин"

В ноябре 2012 года глава правительства Грузии Бидзина Иванишвили ввел пост специального представителя премьер-министра по взаимоотношениям с РФ, на который был назначен бывший посол Грузии в Москве Зураб Абашидзе. 14 декабря 2012 года в пригороде Женевы прошла первая встреча Карасина и Абашидзе, в 2013-2016 годах их встречи проходят в Праге, последняя состоялась 19 октября.

Лидеры России и Грузии не раз заявляли, что встречи в данном формате "принесли определенные положительные результаты".

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Темы
Российско-грузинские отношения
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Карасин, Григорий Борисович Захарова, Мария Владимировна
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