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МО РФ: военные России за сутки оказали помощь 2,9 тыс. жителей Сирии

Политика
7 февраля, 5:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,3 тонны
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Шесть гуманитарных акций провели в Сирии в течение суток российские военные, сообщил во вторник Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций - в городе Алеппо (в районе Аль-Басель-Шейх-Наджар, в школах в районах Аль-Фирдаус и Ашрафия, в мечетях в районах Аль-Хамдания-1 и Старый Алеппо) и в населенном пункте Маараба провинции Дамаск, в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,5 тонны хлеба и 400 продуктовых наборов", - говорится в бюллетене Центра.

"За сутки гуманитарную помощь получили 2,9 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,3 тонны", - отмечается в сообщении.

Из бюллетеня Центра также следует, что российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, а в населенный пункт Телль-Биса провинции Хомс направлен гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста, Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 41 автомобиля.

Минобороны РФ ранее неоднократно обращалось к ведущим зарубежным странам и организациям с просьбой поддержать усилия российской стороны по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

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