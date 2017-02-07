МО РФ: военные России за сутки оказали помощь 2,9 тыс. жителей Сирии

Трамп пожаловался на нехватку точных данных о событиях в ДонбассеМеждународная панорама 7 февраля, 5:31
Вячеслав Наговицын заявил о решении досрочно уйти в отставкуПолитика 7 февраля, 5:13
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о ПутинеМеждународная панорама 7 февраля, 4:51
Долги Украинцев по ЖКХ составили $850 млнМеждународная панорама 7 февраля, 4:37
Деннис Родман приговорен к трем годам условно за провоцирование ДТПСпорт 7 февраля, 4:24
Меланья Трамп вновь подала иск против Daily Mail за клеветуМеждународная панорама 7 февраля, 4:23
СМИ: в США создается новый центр для информационной войны против РоссииМеждународная панорама 7 февраля, 3:59
Генсек ООН считает, что угроза совершения крупных терактов в Европе сохраняетсяМеждународная панорама 7 февраля, 3:28
Присяжные суда между Поветкиным и Уайлдером отобраны в Нью-ЙоркеСпорт 7 февраля, 3:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Шесть гуманитарных акций провели в Сирии в течение суток российские военные, сообщил во вторник Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено шесть гуманитарных акций - в городе Алеппо (в районе Аль-Басель-Шейх-Наджар, в школах в районах Аль-Фирдаус и Ашрафия, в мечетях в районах Аль-Хамдания-1 и Старый Алеппо) и в населенном пункте Маараба провинции Дамаск, в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,5 тонны хлеба и 400 продуктовых наборов", - говорится в бюллетене Центра.
"За сутки гуманитарную помощь получили 2,9 тыс. жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 5,3 тонны", - отмечается в сообщении.
Из бюллетеня Центра также следует, что российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН, а в населенный пункт Телль-Биса провинции Хомс направлен гуманитарный конвой ООН, Международного комитета Красного Креста, Сирийского арабского Красного полумесяца в составе 41 автомобиля.
Минобороны РФ ранее неоднократно обращалось к ведущим зарубежным странам и организациям с просьбой поддержать усилия российской стороны по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.