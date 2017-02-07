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Вячеслав Наговицын заявил о решении досрочно уйти в отставку

Политика
7 февраля, 5:13 дата обновления: 7 февраля, 5:36 UTC+3
Должна быть ротация, считает глава Бурятии
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Президент РФ Владимир Путин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын

Президент РФ Владимир Путин и глава Бурятии Вячеслав Наговицын

© Михаил Климентьев/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын заявил во вторник журналистам, что не пойдет на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении полномочий.

"Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике", - сказал Наговицын.

"Я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение - не баллотироваться на третий срок, - сказал он. - Считаю, что я честно отработал два срока. И считаю, это достаточно. Во всем мире придерживаются этого же принципа - два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна".

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