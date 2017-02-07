В Таиланде военным вручили награды Минобороны РФ

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БАНГКОК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Награды Министерства обороны РФ "за особый вклад в развитие российско-таиландского военного сотрудничества" вручены трем таиландским военным. Об этом ТАСС во вторник сообщили в посольстве России в Таиланде.
Медали "За укрепление боевого содружества" в Бангкоке вручены начальнику управления политики и планирования Минобороны Таиланда генералу Ванлопу Ругсанаоху, его заместителю полковнику Навите Диреквуту, а также начальнику управления внешних сношений военного ведомства генерал-майору Лертриту Чонгварину.
"Все три офицера принимали непосредственное участие в работе над проектом соглашения между правительством РФ и Таиланда о военном сотрудничестве, которое было подписано в мае 2016 года", - отметили в российском посольстве. Кроме того награжденные также принимали участие в подготовке визитов вице-премьера и министра обороны Таиланда Правита Вонгсувана в Россию в феврале и апреле прошлого года.