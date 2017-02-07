РФ считает целесообразным создание Дамаском и оппозицией конституционной комиссии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Представители правительства и оппозиции Сирии могли бы создать совместную конституционную комиссию для работы над проектом новой конституции. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Дамаске Александр Кинщак.

"С вооруженными группировками посольство в силу специфики своего статуса контактов не имеет - для этого существуют другие каналы, - отметил дипломат, говоря о работе российской стороны с различными группами оппозиции "на месте". - С легальной политической оппозицией, наоборот, поддерживаем постоянный диалог практически по всем вопросам сирийской повестки дня".

При этом, обратил внимание Кинщак, главная задача РФ остается прежней - "стимулировать как представителей властей, так и их оппонентов оппозиционеров на взаимный поиск путей выхода из нынешней кризисной ситуации". Он особо подчеркнул, что речь идет "именно о том, чтобы содействовать и помогать сирийским партнерам, а не делать что-то за них".

"Что касается подготовки проекта новой конституции - а эта задача признается актуальной всеми вменяемыми сирийскими сторонами - то пока в данной связи правильнее было бы говорить об обмене соображениями и имеющимися у различных политсил "заготовками", в том числе с нашим участием, нежели о практической работе по согласованию текста конкретного документа. До этого еще неблизкий путь", - констатировал посол.

"Начинать, наверное, нужно с создания межсирийского рабочего органа, например, совместной конституционной комиссии с участием представителей правительства и оппозиции", - обратил внимание Кинщак.