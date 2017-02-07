Депутат: ООН нужно пересмотреть систему подбора партнеров для раздачи гумпомощи в Сирии

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ДАМАСК, 7 февраля. /ТАСС/. ООН следует пересмотреть практику подбора партнеров для доставки и распределения гуманитарной помощи в Сирии. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, находящийся в Сирии в составе депутатской группы по связям с парламентом САР.
Группа прибыла в Дамаск 6 февраля и провела ряд встреч с представителями местного духовенства и парламента. В делегацию входят, кроме Гаврилова, координатор группы, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, депутат фракции КПРФ Александр Ющенко, а также врачи-онкологи. Депутаты также встретились с бельгийскими парламентариями, посетившими на днях Алеппо и обсудили гуманитарную ситуацию в Сирии.
Как указал Гаврилов, после освобождения Алеппо были обнаружены склады с гуманитарной помощью. "Выяснилось, что эти лекарства были недоступны для основной массы жителей Алеппо в условиях блокады со стороны боевиков. Это было средством давления на местных жителей со стороны не только боевиков, но и со стороны представителей так называемого самоуправления", - указал он.
Гаврилов добавил, что "тяжело осуществлять гуманитарные операции в тех захваченных боевиками населенных пунктах". "Потому что та сторона, независимо от того, представители ли это "ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) или псевдо- умеренные боевики, не договороспособна. Они не гарантируют справедливого распределения гуманитарной помощи среди страдающего населения", - подчеркнул он.
"Считаю, что надо пересмотреть практику чиновников ООН по подбору партнеров по доставке и распределению гуманитарной помощи", - заявил Гаврилов.
По его словам, опыт показывает, что эффективно гуманитарная помощь распределяется при двух условиях. Во-первых, если она распределяется через существующие законные институты власти (то есть, профильные министерства). Во- вторых, если это происходит при тщательном общественном контроле (в данном случае под наблюдением представителей патриарха и муфтия, которые обеспечивают справедливое распределение гумпомощи, независимо от принадлежности к какой-то конкретной конфессии), заключил депутат.