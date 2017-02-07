Источник: единороссы проведут праймериз в преддверии региональных выборов 28 мая

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" проведет 28 мая предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов на выборах в регионах, которые состоятся 10 сентября. Об этом сообщил ТАСС источник в партии.

По словам собеседника агентства, на сегодняшнем заседании президиума Генсовета "Единой России" секретарь Генсовета Сергей Неверов, как ожидается, объявит дату и порядок проведения предварительного голосования для участия кандидатов в выборах региональных заксобраний, представительные органы административных центров субъектов РФ. "Это будет 28 мая", - предположил источник.

Он также уточнил, что в этот же день пройдет предварительное голосование по думскому Кингисеппскому (Ленинградская область) одномандатному округу. Там на выборах в Госдуму 18 сентября 2016 года победу одержал спикер нижней палаты парламента прошлого созыва Сергей Нарышкин, который вскоре после этого был назначен директором Службы внешней разведки, в связи с чем отказался от мандата. Теперь в этом округе предстоят довыборы, которые также пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. "По Кингисеппскому округу праймериз тоже пройдут 28 мая по старому положению", - информировал источник.

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также, по предварительным данным, пройдут выборы глав 15 субъектов РФ (в 14 - всенародные); кроме того, будут избираться мэры и городские думы административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому (Ленинградская область) одномандатному округу.

В 2016 году "Единая Россия" сформировала списки кандидатов на выборы в Госдуму и по федеральному округу, и по одномандатным округам по итогам процедуры предварительного голосования, которая прошла по всей стране 22 мая. По результатам думских выборов 18 сентября 2016 года единороссы получили 343 мандата из 450.

"У "Единой России" есть уникальный опыт проведения предварительного голосования накануне выборов в Госдуму, и, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", - заявлял ранее Неверов.