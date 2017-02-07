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Жириновский предлагает проводить выборы раз в два года

Политика
7 февраля, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
По мнению лидера ЛДПР, перерыв позволит партиям проанализировать допущенные в ходе кампании ошибки
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Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что проведение выборов каждый год нецелесообразно, лучше проводить кампании раз в два года. Об этом он заявил на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой.

"Мне кажется, за рубежом бывает перерыв, когда какой-то год, когда нет выборов. А у нас каждый год, мы только- только пришли в себя после (единого дня голосования - прим. ТАСС) 18 сентября, теперь нужно готовиться снова к сентябрю", - сказал Жириновский.

Он предложил "сделать цикл такой: выборы президента в 2018 году, затем другой цикл, чтобы раз в два года проводились выборы". "Иначе мы с поезда на поезд", - заметил лидер ЛДПР. Перерыв, по его мнению, позволит партиям проанализировать ошибки, допущенные в ходе кампании.

В России ежегодно проводится единый день голосования во второе воскресенье сентября, а в год проведения парламентских выборов - в третье воскресенье сентября. В этот день проходят выборы губернаторов и заксобраний, а также муниципальные выборы.

Разговором с Жириновским Памфилова начала серию встреч с лидерами парламентских партий. "Вы первый лидер парламентской партии, с которого мы начинаем серию встреч, чтобы услышать ваши пожелания и проговорить целый ряд вопросов, связанных с единым днем голосования и президентской кампанией", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что такие встречи нужны Центризбиркому, чтобы "подумать над тем, как в сегодняшней ситуации совместными усилиями сделать все возможное, чтобы кампании прошли нормально, достойно, вызывали доверие у людей и у членов партии".

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