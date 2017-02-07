Клинцевич: призыв Тимошенко связан с политической борьбой внутри Украины

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о необходимости введения военного положения в Донбассе связано с политической борьбой внутри Украины. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Очевидно, что предложение Юлии Тимошенко имеет под собой чисто внутренние причины", - заявил он. По мнению сенатора, своим громким заявлением экс-премьер хотела напомнить о себе, а также "проверить на прочность президента Петра Порошенко, позиции которого в последнее время явно пошатнулись". "Словом, идет борьба за власть в самом что ни на есть неприкрытом виде", - считает он.
Комментируя суть идеи Тимошенко, Клинцевич отметил, что введение военного положения "на территории, которую Украина совершенно не контролирует", ничего не изменило бы в отношениях Киева и Донбасса. "С таким же успехом и ополченцы могут объявить на военном положении те или иные районы Украины", - считает он.
"Если силы, определяющие сегодняшнюю политику Украины, не могут или не хотят сделать хоть что-то для мирного разрешения полыхающего здесь конфликта, то пусть оставят хотя бы этот регион в покое", - заключил сенатор.
Накануне Тимошенко призвала депутатов Верховной рады ввести военное положение в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, чтобы прекратить торговлю с Донбассом. По словам политика, в ходе ее недавней поездки в США западные собеседники неоднократно обращали внимание на то, что конфликт на юго-востоке Украины ни в одном официальном документе не назван войной, что "дезориентирует практически весь мир".