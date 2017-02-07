Жители Донбасса с 2014 года подали 840 жалоб в ЕСПЧ против Украины

МОСКВА, 7 феврал. /ТАСС/. Жители Донбасса в 2014-2016 гг. подали 840 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против украинских властей. Об этом говорится в экспертном докладе "ЕСПЧ: от института правосудия к инструменту политического давления", который был представлен в Москве "Центром актуальной политики".

"За три года гражданского конфликта на Донбассе (2014-2016 годы) жители (провозглашенных) Донецкой и Луганской народных республик подали 840 жалоб в ЕСПЧ против Украины", - отмечается в докладе.

В документе также отмечается, что суд официально зарегистрировал 560 жалоб и до настоящего времени "не вынес ни одного решения".

По данным экспертов, эти цифры свидетельствуют о "политизированном" подходе ЕСПЧ к рассмотрению жалоб.