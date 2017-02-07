В Росгвардии изучают принципы действия европейских стран при терактах

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Росгвардия отслеживает принципы действия европейских стран при терактах и изучает их опыт. Об этом журналистам сообщил начальник Военно-научного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Юрий Марценюк.
"Конечно, мы делаем для себя определенные выводы", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов об изучении череды терактов в европейских странах и действий их правоохранительных органов.
Марценюк добавил, что первой задачей является получение оперативной информации о готовящихся терактах, ведь только так их легче предотвратить. По его словам, все усложняется изобретательностью преступников. "Сейчас существуют самые разнообразные формы терактов, можно использовать все что угодно - "КамАЗ", взять нож, я уже не говорю об огнестрельном оружии, которое используется в местах массового скопления людей", - уточнил он.