Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным

Павел Лунгин назвал споры вокруг "Матильды" "нездоровой истерией"Культура 7 февраля, 13:04
Росгвардия разрабатывает новую разведывательную машину на базе "Тигра"Армия и ОПК 7 февраля, 13:03
FIS отклонила апелляции Вылегжанина и Петухова на временное отстранениеСпорт 7 февраля, 13:02
Кураньи и Леманн вошли в состав сборной Германии по футболу на Кубок легендСпорт 7 февраля, 13:01
РУСАДА заявило, что прогресс в восстановлении организации в правах остается позитивнымСпорт 7 февраля, 12:55
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практикиАрмия и ОПК 7 февраля, 12:49
Чернышенко: Сочи благодаря опыту проведения ОИ-2014 готов принять событие любого уровняСпорт 7 февраля, 12:46
Футбольные клубы пяти ведущих лиг Европы потратили на зимние трансферы рекордные €742 млнСпорт 7 февраля, 12:38
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед ПутинымПолитика 7 февраля, 12:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает возможным дождаться в 2023 году извинений со стороны журналиста Fox News Билла О'Рейли за оскорбление в адрес российского лидера.
"С этим джентльменом у нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности", - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя заявление О'Рейли о том, что он может извиниться за свои слова про Владимира Путина в 2023 году.
"Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом", - отметил Песков.
Кремль также считает, что ситуация с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина в эфире Fox News плохо говорит о самом телеканале, однако не намерен "раздувать" данную историю.
"Мы не склонны это преувеличивать и не склонны из этого что-то раздувать. Это скорее неловкая ситуация для самой компании Fox, чем для нас", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с оскорблениями со стороны журналиста этого телеканала в адрес президента РФ.
Отвечая на вопрос о том, может ли измениться отношение властей РФ к телеканалу Fox News, Песков подчеркнул, что в Кремле руководствуются "строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране". "Мы абсолютно по-равному относимся и к нашим отечественным СМИ - к федеральным и региональным, - и к международным", - подчеркнул он.
"Так же мы будем действовать и дальше, - заключил представитель Кремля. - Но, безусловно, с субъективной точки зрения, она не может быть доминирующей, но, естественно, нам больше импонируют все-таки СМИ, с которыми нас больше объединяет понимание хорошего тона, воспитанности и определенного кодекса поведения в отношении глав государств".
"Для нас это не инцидент, но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, оно с плохой стороны характеризуют эти СМИ", - подчеркнул Песков. Он отметил, что это "неудачный случай" для самой американской телекомпании "по крайней мере в наших глазах".
В конце прошлой недели во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News О'Рейли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Трамп в ответ констатировал, что Соединенные Штаты трудно назвать безупречной в моральном плане стороной, и заявил, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".