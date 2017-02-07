Пескову неизвестно о поручении Путина компенсировать расходы в связи с "законом Яровой"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о поручении главы государства Владимира Путина компенсировать расходы операторов на реализацию пакета "законов Яровой", в частности, из Фонда универсальных услуг связи.

"Мне неизвестно о таком поручении, я его не видел. Могу лишь сказать, что когда президент подписывал этот закон, параллельно он подписал перечень поручений по выработке мер минимизации возможных материальных негативных последствий для операторов ходе имплементации положений закона", - сказал Песков журналистам, комментируя публикации в СМИ на эту тему.

Он подчеркнул, что "тема минимизации негативных последствий, если таковые наступят, была с самого начала определена президентом как важная".

Песков напомнил, что "в свете поручений президента ведется работа соответствующими ведомствами, есть рабочая группа, которая должна вынести вердикт и определить обоснованность" рисков, о которых говорили операторы. Представитель Кремля подчеркнул при этом, что речи о подготовке подзаконных нормативных актов не идет.