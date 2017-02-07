Зюганов предложил единороссам присмотреться к программе Трампа

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что "Единой России" как партии большинства следует изучить программу президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в ходе заседания Совета народно-патриотических сил в Москве.

По словам Зюганова, на российском телевидении "были сотни передач, которые обсосали Трампа со всех сторон", но ничего не говорилось о сути его программы. Сам коммунист заметил, что внимательно изучил программу нового президента США.

"Там девять ключевых законов, семь очень жестких мер, связанных с защитой своего производства, и шесть мер по ужесточению борьбы с коррупцией. Я бы хотел, чтобы наша партия власти хотя бы глянула, а что предлагает сегодня, тем более впереди возможность серьезных переговоров", - сказал Зюганов.

По его мнению, сейчас россиянам "предлагают гадаровско-кудринский вариант (развития страны) или эпатаж Жириновского". "Ни то ни другое абсолютно не приемлемо ни для страны, ни для абсолютного большинства граждан", - подчеркнул лидер КПРФ.

Также в ходе заседания депутат Госдумы Николай Арефьев предложил выдвинуть кандидатуру Зюганова на выборах президента России, однако лидер КПРФ попросил не спешить с заявлениями о его выдвижении в президенты. "У меня большая просьба не предопределять ничего, мы должны на равных обсудить все возможные варианты, все возможные кандидатуры. И одновременно всем помнить, что без сильной команды, где есть на каждом направлении способные решать проблемы кадры, не справится какой бы то ни было талантливый кандидат", - отреагировал на выступление Арьефьева Зюганов.

Лидер КПРФ отметил, что сейчас компартия с соратниками должна сформировать "сильную, сплоченную, хорошо организованную, талантливую команду, в которую войдут все лучшие кадры, кому дорога Россия". Этот костяк, по его словам, будет в ближайшие месяцы формировать программу КПРФ по выводу страны из кризиса.

"Для меня главной партией всю жизнь была Россия, главным смыслом жизни - справедливость и человек труда, главной ценностью - гуманизм...Я вас убедительно прошу сосредоточить внимание на сложении сил и подготовке очень эффективной программы и под нее команды, чтобы выполнить свои обязательства перед народом", - заключил Зюганов.

Кто уже заявил об участии в выборах Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. Ранее о намерении баллотироваться уже заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и руководитель "Фонда борьбы с коррупцией", блогер Алексей Навальный.