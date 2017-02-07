Лавров: РФ готова наладить сотрудничество с США на афганском направлении

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва готова наладить контакты с США по Афганистану, это пойдет на пользу всем, прежде всего афганцам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим афганским коллегой Салахуддином Раббани.

"Как только сформируются в Вашингтоне структуры, которые будут заниматься борьбой с терроризмом и афганской проблематикой в более широком плане, как в госдепартаменте, так и в Белом доме и в других подразделениях администрации США, я уверен, что контакты у нас наладятся, - отметил министр. - Это будет на пользу всем, включая наших афганских друзей".

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что Россия поддерживает привлечение талибов к диалогу по урегулированию в Афганистане на основе резолюций СБ ООН.

"Мы подтвердили нашу обоюдную позицию в том, что движение талибов должно вовлечься в конструктивный диалог с учетом тех критериев, которые были заложены в резолюциях СБ ООН и которые правительством Афганистана поддерживаются", - сказал Лавров.

Лавров при этом отметил, что сейчас талибы пытаются "вести диалог на условиях, которые не совсем устраивают наших афганских коллег, и в ситуации, когда ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) пытается осваиваться в Афганистане".

Борьба с терроризмом

По словам Лаврова, страны наладили тесный диалог по линии спецслужб в области выявления и ликвидации террористических групп.

"Антитеррористическое сотрудничество является важной темой, составляющей наших двусторонних отношений, - подчеркнул министр. - У нас есть межправительственное соглашение о военно-технической помощи России Афганистану. Оно закрепило практику, которая уже много лет существует и на деле помогает повысить боеспособность сил безопасности Афганистана и афганской национальной армии".

"Теперь у нас есть соглашение, так что правовая база укреплена, она вступила в силу в ноябре прошлого года, - подчеркнул Лавров. - И мы продолжаем поставлять и вооружения, и боеприпасы для упомянутых мною афганских структур". "Налажены тесные контакты по линии специальных служб, по линии разведок, идет обмен информацией, имеющей отношение к выявлению и ликвидации террористических группировок, повышению эффективности борьбы с ними", - отметил министр.

"В-третьих, Афганистан, если уже говорить о региональном измерении антитеррористической борьбы, заинтересован в участии в Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), - заметил глава МИД РФ. - Уже в статусе наблюдателя (который Афганистан имеет в ШОС - прим. ТАСС) нет никаких препятствий для полноценного подключения к этому механизму, и мы это будем активно приветствовать".

Членство в ШОС

Россия поддерживает заявку Афганистана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Подтвердили нашу поддержку развитию сотрудничества по содействию афганскому урегулированию в рамках ШОС. С учетом того, что в этом году состоится полноформатное присоединение к ШОС Индии и Пакистана, с учетом поданной Кабулом в 2015 году аналогичной заявки на получение полноправного членства, заявки, которую РФ поддерживает", - сказал Лавров.

Министр заверил, что РФ продолжит работать в пользу одобрения этой заявки всеми членами ШОС.

Ремонт военной техники

Россия готова продолжать оказывать Афганистану содействие в поставках и ремонте военной техники, заявил глава МИД РФ.

"Российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать Афганистану содействие в поставках и ремонте военной техники, - сказал министр. - У нас есть соответствующие возможности, соответствующие соглашения. Будем помогать и в подготовке национальных кадров Исламской Республики Афганистан, как по военным, так и по гражданским специальностям".

Министр также заявил, что международная встреча по Афганистану, в том числе с участием Китая, Ирана, Пакистана и Индии, пройдет в середине февраля в Москве.

По словам Лаврова, глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани пригласил его посетить Кабул.

"Я признателен господину министру за предложение посетить Кабул с визитом", - сказал министр.