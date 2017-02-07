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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына, и.о. руководителя региона назначен замглавы Минтранса РФ Алексей Цыденов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Наговицын возглавлял регион с 2007 года. Комментируя ранее свое решение не идти на третий срок, он заявил журналистам, что республике нужны перемены.
Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровске-Забайкальском Читинской области. В 1998 году он окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. В 2011 году прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при президенте РФ по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.
С 1998 по 2006 годы Цыденов работал на руководящих должностях ряда дальневосточных транспортных предприятий. В 2006 году стал заместителем главы департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Министерства транспорта, а в 2009 году - заместителем главы департамента промышленности и инфраструктуры правительства. В 2012 году возглавил Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в июне того же года был назначен заместителем министра транспорта.
На встрече с Цыденовым президент сказал, что развитие туризма и сельского хозяйства, а также использование полезных ископаемых в Бурятии требуют особого внимания. При этом Владимир Путин отметил, что врио главы региона хорошо знает ситуацию в республике.
Цыденов, в свою очередь, высказал уверенность, что "у республики есть объективные преимущества". По его словам, это "природные (особенности) с точки зрения развития туризма", "большой запас востребованных полезных ископаемых, хорошее географическое положение в части приближенности к странам АТР, перспективные рынки". "Хороший потенциал у сельского хозяйства. С точки зрения исторического опыта, в первую очередь это животноводство", - продолжил Цыденов.
Он также обратил внимание на некоторый объем высокотехнологичного производства, "которое в рамках импортозамещения и нынешних реалий тоже (имеет) достаточно уверенные перспективы". "Уверен, что под Вашим руководством, с поддержкой правительства и, конечно, жителей республики можно экономический уровень, качество жизни поднять в достаточно короткие сроки, - заверил Цыденов Путина. - Все для этого сделаем".
Президент отметил, что Цыденов перечислил все направления, которые требуют особо внимания.
Путин спросил, что, по мнению Цыденова, является "наиболее перспективным, с чего нужно было бы начать, чтобы люди почувствовали движение вперед". Врио руководителя региона ответил, что, прежде всего, "нужно формировать занятость", также быстро можно развить животноводство и туризм, "с более длительными сроками - это развитие месторождений полезных ископаемых, там больше привязано все к транспортной инфраструктуре, к энергетической". Он выразил уверенность в наличии международного туристического потенциала у Бурятии.
"А людям, безусловно, нужны хорошие дороги, хорошие условия жизни, дворы красивые, удобные, комфортные, социальная сфера - это медицина, образование. Есть определенные идеи. Постараюсь реализовать", - заключил Цыденов.
На встрече с Путиным он также рассказал, что начинал свою работу на Дальневосточной железной дороге в Центре фирменного транспортного обслуживания, затем перешел в бизнес ("создавали первые компании операторов частного вагонпарка"), в 2006 году - в Минтранс, оттуда в аппарат правительства РФ, потом в Росжелдор. С 2012 года в качестве замминистра транспорта Цыденов курировал вопросы железнодорожной сферы, науки, использования ГЛОНАСС, стратегии и документов стратегического планирования. Он также отметил, что работал с регионами, в том числе в рамках поручения главы государства по пригородным перевозкам.