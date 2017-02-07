Глава избиркома Королева подала в отставку

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) подмосковного города Королева Жанна Прокофьева написала заявление о сложении полномочий. Об этом сообщил ТАСС секретарь комиссии Дмитрий Лободенков.

"Она написала заявление о сложении полномочий и о выходе из состава комиссии. Мособлизбирком уже принял соответствующее решение", - сказал он.

В январе глава ЦИК РФ Элла Памфилова поручила избирательной комиссии Московской области провести комплексную проверку работы ТИК города Королева по организации и проведению выборов, а также "рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания нынешнего председателя комиссии в своей должности".

Через несколько дней Мособлизбирком отчитался о проведенной проверке: деятельность ТИК по организации и проведению выборов была признана удовлетворительной. Также Мособлизбирком признал целесообразным дальнейшее пребывание Жанны Прокофьевой в должности председателя ТИК.

В Центризбиркоме заявили, что будет создана специальная рабочая группа, которая займется проверкой решения избирательной комиссии Московской области по ТИК Королева. По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, в ведомстве "не совсем согласны" с оценкой ситуации в Королеве со стороны Мособлизбиркома.

Ранее Памфилова неоднократно критиковала организацию выборов в Королеве, говоря, что в этой сфере у города "слава со знаком минус". В частности, глава ЦИК возмущалась ситуацией с наблюдателями, которые были удалены с участка, хотя это возможно только по решению суда. В итоге суд приговорил их к штрафу за препятствие деятельности избирательной комиссии. Материалы, связанные с этим инцидентом, Центризбирком направлял в МВД и Генпрокуратуру.