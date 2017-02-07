Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о встречах в нормандском формате и заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время сегодняшнего телефонного разговора "условлено наращивать дипломатические усилия в целях содействия мирному урегулированию украинского кризиса". "В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - отметили в пресс-службе.

Путин и Меркель высказались за незамедлительное восстановление режима прекращения огня на Украине. "Президент России и канцлер ФРГ высказались в пользу незамедлительного восстановления режима прекращения огня и поддержали в данном контексте усилия Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркнули в Кремле.

Лидеры обсудили обстановку на Юго-Востоке Украины, резко обострившуюся в последние дни из-за провокационных действий украинской стороны. "Выражена серьезная обеспокоенность в связи с эскалацией вооруженного противостояния, в результате которого имеются человеческие жертвы, значительные разрушения гражданской инфраструктуры и жилого фонда в ряде населенных пунктов Донбасса", - констатирует пресс-служба президента РФ.

В ее сообщении также говорится, что "Путин привлек внимание Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующим о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу". "Налицо явное стремление киевских властей сорвать реализацию Минских договоренностей, а также использовать нормандский формат для прикрытия своих деструктивных шагов", - заявляют в Кремле.