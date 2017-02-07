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Посол РФ в Сеуле: развитие ядерной программы КНДР ведет к непоправимым последствиям

Политика
7 февраля, 14:06 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Александр Тимонин в интервью ТАСС заявил, что Россия, так же как и Республика Корея, не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Курс Пхеньяна на развитие ядерной программы может привести к дальнейшему обострению обстановки на Корейском полуострове и непоправимым последствиям. Об этом заявил посол РФ в Южной Корее Александр Тимонин в интервью ТАСС.

"Россия, так же как и Южная Корея, не приемлет самопровозглашенный ядерный статус КНДР, - сказал он. - Убеждены в том, что курс на наращивание ракетно-ядерного потенциала не способствует обеспечению безопасности Пхеньяна, может привести к дальнейшему обострению обстановки на Корейском полуострове и непоправимым последствиям для региональной ситуации в целом".

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"Руководствуясь этими соображениями, российская сторона поддержала резолюции СБ ООН 2270 и 2321, принятые в 2016 году в связи с ракетно-ядерными испытаниями на Севере, и неукоснительно выполняет положения указанных документов", - добавил дипломат.

Тимонин при этом указал, что Россия не разделяет чрезмерно жесткий подход США и их региональных союзников к КНДР. "Для нас очевидна ошибочность расчетов на то, что санкции и давление рано или поздно приведут КНДР к краху, либо принудят руководство этой страны пойти на серьезные уступки по принципиальным вопросам, - продолжил он. - Придерживаемся мнения, что единственным вариантом решения ядерной и других проблем Корейского полуострова является продолжение политико-дипломатических усилий с целью вернуть Северную Корею за стол шестисторонних переговоров".

Окончательная же денуклеаризация Корейского полуострова, подчеркнул он, "должна осуществляться в рамках общей военно-политической разрядки в Северо-Восточной Азии, снижения уровня военной конфронтации и формирования основ взаимного доверия между государствами региона".

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Темы
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