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Калашников назвал самопиаром призывы Тимошенко ввести военное положение в Донбассе

Политика
7 февраля, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Глава комитета Госдумы по делам СНГ сказал ТАСС, что заявление Тимошенко "не решает задачи нормализации ситуации в юго-востоке Украины"
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал самопиаром призывы лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ввести военное положение в Донбассе. "Это связано только с ее личным пиаром и желанием обратить на себя внимание нового президента США и его администрации", - заявил он ТАСС.

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По словам главы комитета, заявление Тимошенко "не решает задачи нормализации ситуации в юго-востоке Украины". "Вместо того, чтобы как-то умиротворить ситуацию, она предлагает официально объявить военное положение, чтобы им было удобнее представлять это не как конфликт, а как войну. Это не решает ни одной задачи по существу", - заключил Калашников.

Накануне Тимошенко призвала депутатов Верховной рады ввести военное положение в провозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, чтобы прекратить торговлю с Донбассом. По словам политика, в ходе ее недавней поездки в США западные собеседники неоднократно обращали внимание на то, что конфликт на юго-востоке Украины ни в одном официальном документе не назван войной, что "дезориентирует практически весь мир".

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Персоны
Тимошенко, Юлия Владимировна Калашников, Леонид Иванович (политик)
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