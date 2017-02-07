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Депутат Госдумы: встреча совместной группы по Сирии в Астане уже дала реальные результаты

Политика
7 февраля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" сообщил ТАСС, что состоявшаяся встреча обеспечивает диалог внутри арабской республики
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Состоявшаяся встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по мониторингу режима прекращения огня в Сирии дала реальные результаты и обеспечивает диалог внутри арабской республики.

Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев, комментируя первое заседание опергруппы в столице Казахстана, которое прошло накануне.

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Парламентарий уверен, что намеченная на середину февраля следующая ее встреча обязательно будет проведена. "Она необходима, потому что перед Женевой (новый раунд межсирийских переговоров намечен на 20 февраля - прим. ТАСС) надо дать понять, что время пустых разговоров закончилось. В Астане уже есть реальные результаты", - подчеркнул Шхагошев. Депутат считает, что на переговорах в Женеве стороны "просто занимались виртуальным разделением умеренной оппозиции от ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в РФ), а в Астане уже пошла реальная работа по разделению".

"Люди сели за стол переговоров, а самое главное - сейчас уже создается новая карта, где расположены силы умеренной оппозиции, а где на самом деле "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - указал он.

"Механизм встреч в Астане позволяет решать две важнейшие задачи - обеспечение диалога внутри Сирии и содействие готовности оппозиционных сил участвовать в политическом процессе в Сирии. Россия стремилась к этому", - подчеркнул политик. Депутат также выразил уверенность, что накануне в Астане обсуждался и проект новой конституции Сирии. "Конечно, на этой встрече говорили о конституции, результата в этом вопросе пока нет, но самое главное, что есть предложения с разных сторон", - обратил он внимание, добавив, что "это долгий процесс".

Шхагошев также считает встречи в Астане по Сирии "серьезной и оптимистичной площадкой" для урегулирования конфликта. "Именно Россия вместе с самыми мощными игроками на Ближнем Востоке привлекла к этому процессу все силы в Сирии", - заключил депутат.

Формат переговоров в Астане

В конце 2016 года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Его действие не распространяется на действующие на территории республики террористические группировки.

Механизм по мониторингу режима прекращения огня в Сирии, получивший название совместной оперативной группы, был создан по итогам переговоров в Астане 23-24 января. Тогда в столице Казахстана собрались представители трех стран - гарантов режима прекращения огня (Россия, Турция, Иран), спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегации вооруженной оппозиции и правительства Сирии.

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