Депутат Госдумы: встреча совместной группы по Сирии в Астане уже дала реальные результаты

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Состоявшаяся встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по мониторингу режима прекращения огня в Сирии дала реальные результаты и обеспечивает диалог внутри арабской республики.

Такое мнение высказал ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев, комментируя первое заседание опергруппы в столице Казахстана, которое прошло накануне.

Парламентарий уверен, что намеченная на середину февраля следующая ее встреча обязательно будет проведена. "Она необходима, потому что перед Женевой (новый раунд межсирийских переговоров намечен на 20 февраля - прим. ТАСС) надо дать понять, что время пустых разговоров закончилось. В Астане уже есть реальные результаты", - подчеркнул Шхагошев. Депутат считает, что на переговорах в Женеве стороны "просто занимались виртуальным разделением умеренной оппозиции от ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в РФ), а в Астане уже пошла реальная работа по разделению".

"Люди сели за стол переговоров, а самое главное - сейчас уже создается новая карта, где расположены силы умеренной оппозиции, а где на самом деле "Джебхат ан-Нусра" и ИГИЛ", - указал он.

"Механизм встреч в Астане позволяет решать две важнейшие задачи - обеспечение диалога внутри Сирии и содействие готовности оппозиционных сил участвовать в политическом процессе в Сирии. Россия стремилась к этому", - подчеркнул политик. Депутат также выразил уверенность, что накануне в Астане обсуждался и проект новой конституции Сирии. "Конечно, на этой встрече говорили о конституции, результата в этом вопросе пока нет, но самое главное, что есть предложения с разных сторон", - обратил он внимание, добавив, что "это долгий процесс".

Шхагошев также считает встречи в Астане по Сирии "серьезной и оптимистичной площадкой" для урегулирования конфликта. "Именно Россия вместе с самыми мощными игроками на Ближнем Востоке привлекла к этому процессу все силы в Сирии", - заключил депутат.

Формат переговоров в Астане

В конце 2016 года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Его действие не распространяется на действующие на территории республики террористические группировки.

Механизм по мониторингу режима прекращения огня в Сирии, получивший название совместной оперативной группы, был создан по итогам переговоров в Астане 23-24 января. Тогда в столице Казахстана собрались представители трех стран - гарантов режима прекращения огня (Россия, Турция, Иран), спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, делегации вооруженной оппозиции и правительства Сирии.