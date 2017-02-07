Минобороны опровергло нанесение ударов самолетами ВКС РФ по Идлибу

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские Воздушно-космические силы не наносили удары по сирийскому городу Идлиб, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"Самолеты ВКС России ни вчера, ни на этой неделе, ни даже с начала 2017 года ни одного воздушного удара по городу Идлиб не наносили. Все сообщения о таких ударах - заведомая ложь", - сказал он.
"Изготовлением подобных информационных вбросов, как правило, занимаются одни и те же СМИ, по единому шаблону, на регулярной основе и всегда со ссылкой на анонимных активистов "гражданской обороны", - добавил Конашенков.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в результате восьми авиаударов самолетами российских ВКС по городу Идлиб погибли не менее 15 человек.