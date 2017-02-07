Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подача воды в Дамаск почти полностью восстановлена

Политика
7 февраля, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
В Минобороны РФ также сообщили, что 2,5 тыс. боевиков сложили оружие и главы местных советов девяти населенных пунктов заявили о своей готовности присоединиться к процессу примирения
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подача воды в сирийскую столицу из основного источника, расположенного в долине Вади-Барада, почти полностью восстановлена. Об этом во вторник сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В районе Вади-Барада практически полностью восстановлено водоснабжение сирийской столицы. Сложили оружие 2,5 тыс. боевиков. О своей готовности присоединиться к процессу примирения заявили главы местных советов девяти населенных пунктов", - сказал Рудской.

Он рассказал, что в Восточном Каламуне правительственные войска совместно с формированиями оппозиции сорвали попытку наступления отрядов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "К процессу примирения в этом районе присоединилось шесть населенных пунктов, в которых проживает 25 тыс. человек", - добавил Рудской.

Он также сообщил, что в районе Восточная Гута с 3 февраля открыты девять гуманитарных коридоров для перемещения населения. "Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с представителями 30 населенных пунктов Восточной Гуты с населением около 900 тыс. человек", - сказал генерал.

С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Как сообщил ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, около 5,5 млн жителей Дамаска и окрестностей были отрезаны от подачи чистой воды с декабря прошлого года.

Командование сирийских войск 29 января объявило об успешном завершении операции по установлению контроля над долиной Вади-Барада.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама