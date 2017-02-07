Подача воды в Дамаск почти полностью восстановлена

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Подача воды в сирийскую столицу из основного источника, расположенного в долине Вади-Барада, почти полностью восстановлена. Об этом во вторник сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.
"В районе Вади-Барада практически полностью восстановлено водоснабжение сирийской столицы. Сложили оружие 2,5 тыс. боевиков. О своей готовности присоединиться к процессу примирения заявили главы местных советов девяти населенных пунктов", - сказал Рудской.
Он рассказал, что в Восточном Каламуне правительственные войска совместно с формированиями оппозиции сорвали попытку наступления отрядов террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). "К процессу примирения в этом районе присоединилось шесть населенных пунктов, в которых проживает 25 тыс. человек", - добавил Рудской.
Он также сообщил, что в районе Восточная Гута с 3 февраля открыты девять гуманитарных коридоров для перемещения населения. "Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с представителями 30 населенных пунктов Восточной Гуты с населением около 900 тыс. человек", - сказал генерал.
С 24 декабря прошлого года после диверсии террористов обеспечение населения Дамаска питьевой водой было резко ограничено. Власти возложили ответственность за взрыв на экстремистскую группировку "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ). Как сообщил ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, около 5,5 млн жителей Дамаска и окрестностей были отрезаны от подачи чистой воды с декабря прошлого года.
Командование сирийских войск 29 января объявило об успешном завершении операции по установлению контроля над долиной Вади-Барада.