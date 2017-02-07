Грызлов: украинские военные продолжают подвоз вооружений к линии разграничения

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают движение тяжелой техники и подвоз вооружений и боеприпасов к линии разграничения в Донбассе.

Об этом заявил полпред президента РФ на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

"Из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий, прилегающих к линии размежевания в Донбассе, мы знаем, что в зоне, контролируемой Вооруженными силами Украины, продолжается движение тяжелой техники, подвоз вооружений и боеприпасов", - сказал он.

"Хотелось бы еще раз напомнить руководству Украины о принятом 1 февраля контактной группой заявлении. В нем контактная группа призвала к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действие минских соглашений, за соответствующие линии в места хранения, - отметил он. - Этот важнейший пункт заявления до сих пор не выполнен Вооруженными силами Украины".

Особенную тревогу, по его словам, вызывает минометный обстрел со стороны ВСУ контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" вечером 6 февраля. "К счастью, инцидент не повлек жертв. Случившееся подтверждает нашу озабоченность безопасностью людей, пересекающих линию размежевания", - заключил он.

Контактная группа 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала от сторон соблюдения "режима тишины" в Донбассе и отвода к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники по всей линии соприкосновения.