Врио главы Адыгеи отправил в отставку министров образования и труда региона

МАЙКОП, 7 февраля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов произвел кадровые перестановки в правительстве республики, сменив руководителей двух министерств - образования и науки, а также Министерства труда и социального развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"Врио главы республики сегодня принял заявление об увольнении по собственному желанию министра образования и науки Аминет Хуажевой и министра труда и социального развития Альберта Османова. Оба заявления поданы в связи с переходом на новую работу. Уже подписаны указы о назначениях новых министров", - уточнили в пресс-службе.

Посты руководителей ведомств заняли бывшие депутаты регионального парламента. Исполняющим обязанности министра труда и социального развития назначен Джанбеч Мирза, который, будучи депутатом парламента Адыгеи третьего и четвертого созывов, возглавлял комитет по бюджетно-финансовой и налоговой политике. До настоящего времени занимал пост первого заместителя министра труда и социального развития, отметили в пресс-службе.

Министерство образования и науки региона возглавил Анзаур Керашев, руководивший парламентским комитетом, занимающимся, в частности, вопросами образования. До сегодняшнего дня Керашев также возглавлял Майкопский государственный гуманитарно-технического колледж Адыгейского госуниверситета, добавил представитель пресс- службы.

12 января президент России Владимир Путин в связи с истечением срока полномочий принял отставку 69-летнего Аслана Тхакушинова, который возглавлял Адыгею с 2006 года, и назначил на должность врио главы региона спикера республиканского парламента Мурата Кумпилова.