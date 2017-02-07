Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал гостем Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАСС.

Основное внимание на встрече, которая продолжалась более 2,5 часа, было уделено актуальным международным проблемам, в том числе обострению конфликта на Украине, сирийскому урегулированию, перспективам налаживания конструктивного диалога с новой администрацией США, ситуации на Балканах, отношениям с Японией и ведущими европейскими державами.

От имени Клуба главных редакторов генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов вручил Сергею Лаврову Памятный знак "Дипломат года" по итогам 2016 года.