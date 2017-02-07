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Глава МИД РФ стал гостем встречи Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАСС

Политика
7 февраля, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
От имени клуба генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов вручил Сергею Лаврову Памятный знак "Дипломат года"
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров стал гостем Клуба главных редакторов ведущих российских СМИ в ТАСС.

Основное внимание на встрече, которая продолжалась более 2,5 часа, было уделено актуальным международным проблемам, в том числе обострению конфликта на Украине, сирийскому урегулированию, перспективам налаживания конструктивного диалога с новой администрацией США, ситуации на Балканах, отношениям с Японией и ведущими европейскими державами.

От имени Клуба главных редакторов генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов вручил Сергею Лаврову Памятный знак "Дипломат года" по итогам 2016 года.

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