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Лавров уверен, что результаты борьбы США с терроризмом при Трампе станут более весомыми

Политика
7 февраля, 17:22 дата обновления: 7 февраля, 17:41 UTC+3
Глава МИД РФ также заявил, что позиция американского президента уже положительно сказывается на формировании совместного антитеррористического фронта
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Москва уверена, что результаты борьбы администрации президента США Дональда Трампа с терроризмом будут более весомыми и значимыми, чем при Бараке Обаме. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нынешняя администрация США, по-моему, гораздо менее идеологизирована и гораздо более нацелена на конкретный результат, - сказал Лавров. - Результат, я уверен, при таком подходе будет более значимым и весомым".

По словам Лаврова, позиция Трампа уже плодотворно сказывается на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта.

"Во-первых, то, что будет составлять существо практических действий администрации Дональда Трампа, нам еще предстоит увидеть и понять, - обратил внимание министр. - Сейчас они активно занимаются укомплектованием соответствующих структур - и в Госдепартаменте, и в Совете национальной безопасности, других подразделениях администрации".

"Поэтому мы находимся в контакте с теми людьми, которые уже назначены, - продолжил глава МИД РФ. - Ожидаем, что, как только они свои процессы формирования соответствующих подразделений во всех органах власти, связанных с внешней политикой, завершат, мы сможем приступить к нормальному диалогу". По его словам, тогда будет понятнее, насколько плотно Россия и США смогут сотрудничать.

"Но на данном этапе ясно, что твердая позиция президента США Дональда Трампа о приоритетности для США на международной арене борьбы с международным терроризмом, прежде всего, с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС), уже сказывается плодотворно на общей ситуации формирования совместного антитеррористического фронта, за что выступил президент России Владимир Путин еще на Генассамблее ООН в 2015 году", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ считает стремление Трампа вникнуть в суть проблем на Украине "качественным сдвигом" по сравнению с позицией администрации Обамы.

"Вы знаете, какую позицию занял Дональд Трамп: он заявил, что хочет во всем разобраться на Украине и хочет понять, кто и как себя ведет. Это уже, я считаю, большой качественный сдвиг по сравнению с администрацией Обамы, которая пыталась все требовать от нас, а (президента Украины Петра) Порошенко всячески выгораживать", - отметил глава МИД РФ.

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Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Темы
Кризис на Украине Борьба с "Исламским государством"
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