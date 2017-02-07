Путин подписал закон о госзащите военных, участвовавших в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон, в частности, вводит новую категорию защищаемых лиц: военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и выполняющие специальные функции по защите национальной безопасности страны. Для них предусматривается тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Документ также предлагает определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности. Предусмотрены увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении (сообщении) о применении мер безопасности, а также обязательность участия органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки такого заявления. При этом оговаривается возможность немедленного вынесения решения о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица "в случаях, не терпящих отлагательства".