Путин подписал закон о госзащите военных, участвовавших в борьбе с терроризмом

Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области ХорошавинаПроисшествия 7 февраля, 19:02
Военно-морские силы США: состав, финансирование и проблемыМеждународная панорама 7 февраля, 19:00
Фазель: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение мартаСпорт 7 февраля, 18:55
Мединский готов к любой научной дискуссии по своей диссертацииНаука 7 февраля, 18:55
Амур и его команда: 10 лет Приморскому Сафари-паркуЭкология 7 февраля, 18:50
Поставки РФ военной продукции в 2016 году принесли в бюджет $15 млрдАрмия и ОПК 7 февраля, 18:48
Удар по принципу "двух государств": реакция на принятие Израилем закона о поселенияхМеждународная панорама 7 февраля, 18:47
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой областиМеждународная панорама 7 февраля, 18:31
Российский боксер Власов может провести бой за звание претендента на титул WBAСпорт 7 февраля, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает осуществлять государственную защиту в отношении военных, участвовавших в борьбе против терроризма, а также военнослужащих военной полиции, которые задерживали вооруженных преступников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, в частности, вводит новую категорию защищаемых лиц: военнослужащие, участвующие в борьбе с терроризмом и выполняющие специальные функции по защите национальной безопасности страны. Для них предусматривается тот же уровень защиты, что и для судей и должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
Документ также предлагает определить порядок применения мер безопасности в отношении защищаемого лица, физическое состояние которого не позволяет выразить свое согласие на их применение, при наличии данных об угрозе его безопасности. Предусмотрены увеличение срока проведения проверки по фактам, изложенным в заявлении (сообщении) о применении мер безопасности, а также обязательность участия органов, осуществляющих меры безопасности, в процедуре проверки такого заявления. При этом оговаривается возможность немедленного вынесения решения о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица "в случаях, не терпящих отлагательства".