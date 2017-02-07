Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о ратификации договора с Абхазией о передаче заключенных

Политика
7 февраля, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Договор о передаче заключенных призван дополнить договорно-правовую базу сотрудничества между Россией и Абхазией в сфере юстиции
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Абхазией о передаче лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, приговоренных к лишению свободы. Он призван дополнить договорно-правовую базу сотрудничества между Россией и Абхазией в сфере юстиции, отмечал ранее замглавы Минюста РФ Максим Травников. Он также сообщил, что абхазская сторона завершила ратификационные процедуры в ноябре 2016 года.

Актуальность документа связана с тем, что "на сегодняшний день на территории Абхазии отбывают наказание 20 российских граждан, 186 граждан Абхазии отбывают наказание в РФ", пояснял замминистра, добавив, что 38 осужденных абхазцев подали обращения с просьбой о передаче для отбывания наказания на родине. С аналогичной просьбой к властям Абхазии обратился один осужденный в республике россиянин. Травников также сообщил, что по факту Москва и Сухум уже сотрудничают в сфере передачи осужденных, несмотря на отсутствие договора. "Мы на основе взаимной вежливости передаем граждан в обе стороны, на сегодняшний день в Абхазию передано семь осужденных, принят в нашу сторону один", - добавил он.

В соответствии с договором, стороны обязуются на взаимной основе передавать друг другу лиц, приговоренных к тюремному заключению, для отбывания наказания в государстве их гражданства. Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством.

Договором определяются условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. В частности, одним из условий экстрадиции является "письменное согласие осужденного на его передачу для исполнения приговора на территории государства исполнения приговора, а в случае его неспособности свободно изъявить свою волю из-за возраста, физического или психического состояния - письменное согласие законного представителя осужденного".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Абхазия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
3
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама