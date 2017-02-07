Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Договор аренды участков является серьезным документом, решение депутатов Киевского городского совета о расторжении такого договора с посольством России на Украине не так просто осуществить. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка, - отметил дипломат. - Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

Ранее пресс-служба Киевского горсовета сообщила о согласовании расторжения договора аренды трех участков, арендуемых посольством России в Киеве. Они были предоставлены России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства и резиденции посла, однако РФ этим правом не воспользовалась.

Как заявили в горсовете, юридической причиной расторжения аренды является нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.