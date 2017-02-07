Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто

Политика
7 февраля, 19:27 UTC+3 ПРАГА 7, февраля. /ТАСС
Согласно документу, три участка для строительства новых зданий посольства, консульства и резиденции посла в 1998 году были предоставлены России сроком на 49 лет
Поделиться
Материал из 1 страницы
Григорий Карасин

Григорий Карасин

© Валерий Шарифулин/ТАСC

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Договор аренды участков является серьезным документом, решение депутатов Киевского городского совета о расторжении такого договора с посольством России на Украине не так просто осуществить. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Договор аренды участков - это серьезный документ, нужно посмотреть насколько серьезна эта задумка, - отметил дипломат. - Расторгнуть этот договор не так просто, даже несмотря на жгучее желание некоторых представителей Киевсовета все это дело порвать".

Ранее пресс-служба Киевского горсовета сообщила о согласовании расторжения договора аренды трех участков, арендуемых посольством России в Киеве. Они были предоставлены России в 1998 году в пользование сроком на 49 лет для строительства нового здания посольства, консульства и резиденции посла, однако РФ этим правом не воспользовалась.

Как заявили в горсовете, юридической причиной расторжения аренды является нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карасин, Григорий Борисович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Карасин: расторгнуть договор аренды участков с посольством РФ в Киеве не так просто
2
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
3
Лидера Радикальной партии Украины лишили 10-летней американской визы
4
Роскомнадзор отменил блокировку сайта YouPorn
5
Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области
6
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
7
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Темы дня
Реклама