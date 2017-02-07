РФ профинансирует проекты на Кубе в рамках усилий по ликвидации последствий урагана

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия окажет помощь Кубе, пострадавшей от урагана "Мэттью", по линии Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщили во вторник в МИД РФ.

"В рамках участия в международных усилиях по ликвидации последствий обрушившегося на Кубу разрушительного урагана "Мэттью" правительством Российской Федерации принято решение о финансировании проектов Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Куба в области строительства, водоснабжения и санитарии", - отметили в дипведомстве.

"В частности, по линии ПРООН проводится расчистка пострадавших территорий от завалов и восстановление инфраструктуры. Планируется наладить производство стройматериалов непосредственно на месте из мусора, высвобождающегося при разборе завалов, что позволит не только утилизировать мусор и получить стройматериалы, необходимые для восстановления в том числе жилого фонда, но и обеспечит рабочие места и средства к существованию для местного населения", - обратили внимание в МИД.

Силами ЮНИСЕФ проводится очистка питьевой воды, обеспечивается водоснабжение учреждений здравоохранения, продолжили в министерстве. "Принимаются меры по восстановлению нормальных санитарно-гигиенических условий в домах и объектах социального назначения. Всего мероприятиями в области водоснабжения, санитарии и гигиены будет охвачено более 300 тыс. жителей пострадавших районов", - информировали в дипведомстве.

"Решение о помощи Кубе принято в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в сфере содействия международному развитию". - подчеркнули в МИД. Во внешнеполитическом ведомства рассчитывают, что российская поддержка будет способствовать укреплению российско-кубинских отношений, а также партнерства с организациями системы развития ООН.