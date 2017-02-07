Карасин: отношения с Грузией могли быть динамичнее

ПРАГА, 7 февраля. /ТАСС/. Отношения РФ и Грузии могли бы развиваться динамичнее, если бы не враждебная риторика официальных представителей Тбилиси. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам первых в этом году переговоров со специальным представителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

По его словам, Россия не может себе позволить иметь напряженные отношения с соседней Грузией. "Наш основной принцип в этих контактах заключается в поиске тех решений, которые сейчас реалистичны, - сказал российский дипломат. - Мы, естественно, исходим из того, что итоги 2016 года вселяют определенную надежду на то, что наши отношения будут развиваться и дальше. Взаимная торговля выросла на 17%, достигла $800 млн".

Россия удерживает первое место по импорту грузинской продукции, а также переводу денежных средств, обратил внимание Карасин. "Около 40 тысяч российских виз было выдано гражданам Грузии, - сообщил он. - Это существенный рост, ведь в 2015 году было выдано 25 тысяч виз. Число россиян, посетивших Грузию в 2016 году, "перевалило" за миллион".

"Вместе с тем, они были бы намного динамичнее, если бы не враждебная риторика официальных представителей Тбилиси, которая звучит и с трибун международных организаций, и прямо в Тбилиси, - подчеркнул Карасин. - Это безусловно сказывается на атмосфере и тональности обсуждения многих практических вопросов".

"Мы бы хотели, чтобы участие грузинских представителей было более активным в международных мероприятиях, которые проводятся у нас и с нашим участием, и которые касаются разнообразных сфер, включая науку, культуру, экономику" - отметил замглавы МИД РФ. Карасин и Абашидзе договорились продолжать совместную работу в этом формате. "Где-то ближе к середине года встреться опять для того, чтобы обсудить состояние дел", - сообщил дипломат.

О встрече лидеров двух стран

Замминистра иностранных дел России также отметил, что перспектива проведения встречи президента России Владимира Путина с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили существует.

"В целом стратегическая перспектива безусловно существует, - сказал дипломат. - Но сейчас надо работать решением практических вопросов, чтобы такую встречу подготовить".

"Только тогда она будет иметь действительный смысл", - подчеркнул замминистра.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в сентябре 2008 года по грузинской инициативе в связи с признанием Москвой Абхазии и Цхинвальского региона. Формат "Абашидзе-Карасин" является единственным прямым диалогом официальных лиц двух стран.