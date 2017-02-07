Посол РФ: население Кипра должно одобрить на референдуме условия по воссоединению острова

Станислав Осадчий: население Кипра должно одобрить на референдуме условия по воссоединениюПерейти в раздел Интервью
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия готова при необходимости принять участие в международной конференции по кипрскому урегулированию.
Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.
По его словам, в процессе решения кипрской проблемы главное "не мешать киприотам". "Россия, в отличие от ряда наших зарубежных партнеров, всегда последовательно выступала за необходимость выработки параметров урегулирования самими кипрскими общинами без постороннего вмешательства", - подчеркнул дипломат.
"Условия, на которых остров будет воссоединен, должны быть одобрены населением Кипра в ходе референдума, - отметил Осадчий. - Со своей стороны, в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия готова поддержать позитивный исход такого плебисцита, гарантировать беспрепятственную имплементацию параметров всеобъемлющего урегулирования, огородить кипрские общины от навязывания им готовых формул решения кипрского вопроса в угоду третьим игрокам, даже принять участие в международной конференции по кипрскому урегулированию вместе с представителями других стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН, если это будет необходимо".
Посол обратил внимание на то, что благоприятная возможность для кипрского урегулирования возникла, когда на новом этапе в мае 2015 года переговорный процесс возглавили президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи. "Между лидерами общин в короткие сроки сформировались доверительные отношения, которые спецсоветник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде назвал "особой химией". За прошедшие с того момента полтора года общинам удалось сблизить немалое количество позиций по различным аспектам переговорной тематики", - заметил Осадчий.
По его словам, в данный момент переговорный процесс "действительно вступил в решающую фазу". "К нему впервые напрямую подключились представители стран-гарантов - Великобритания, Греция и Турция. Многое теперь зависит от политической воли Анастасиадиса и Акынджи, их способности идти на компромиссы ради достижения общей цели - объединения острова", - сказал дипломат.