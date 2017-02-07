РФ и Кипр намерены подписать договор об эвакуации россиян с Ближнего Востока

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Россией и Республикой Кипр о сотрудничестве в случае необходимости эвакуации россиян из стран Ближнего Востока находится на финальной стадии согласования и будет подписано, как ожидается, в 2017 году.
Об этом заявил посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий в интервью ТАСС.
"Упомянутый послом Кипра в России документ - его точное название "Соглашение между правительством Российской Федерацией и правительством Республики Кипр о взаимодействии в проведении гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций" - относится к числу приоритетных проектов, рассматриваемых в настоящее время сторонами, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Соглашение находится на завершающей стадии согласования и будет, надеемся, подписано в течение этого года".
"Это, безусловно, откроет дополнительные возможности для двустороннего взаимодействия в случае каких-либо чрезвычайных ситуаций, в том числе при необходимости оказания содействия в гуманитарных целях в регионе", - указал дипломат. Осадчий добавил, что Россия и Кипр имеют обширную нормативно-правовую базу сотрудничества в самых разных областях. "Число межгосударственных соглашений уже достигло полусотни", - напомнил он.
Ранее посол Республики Кипр в России Георгиос Касулидис заявил, что Москва и Никосия обсуждают механизмы эвакуации россиян с Ближнего Востока. По его словам, ведутся переговоры о заключении соглашения, которое дало бы возможность сотрудничать странам при проведении гуманитарных операций, например, в случаях, когда потребуется эвакуация россиян через порты республики во время каких-то инцидентов на Ближнем Востоке.