Новый посол РФ вручил верительные грамоты президенту Латвии

РИГА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Бывший заместитель секретаря Совбеза РФ Евгений Лукьянов во вторник вручил верительные грамоты президенту Латвии Раймондсу Вейонису и официально вступил в должность посла России в этой балтийской республике.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время встречи с Лукьяновым Вейонис отметил, что у Латвии и России есть возможности для расширения практического отраслевого сотрудничества несмотря на различные позиции по важным вопросам международной политики. "Мы являемся соседями и для нас взаимовыгодно развивать сотрудничество в сферах культуры, торговли, транспорта, борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - сказал президент Латвии.

В то же время Вейонис выразил Лукьянову озабоченность в связи с эскалацией ситуации на востоке Украины и призвал РФ выполнять минские соглашения.

В ходе встречи стороны также указали на необходимость актуализировать работу латвийско-российской межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Латвийская сторона обязалась организовать ее первое после более чем трехлетнего перерыва заседание в первом полугодии этого года.

Кроме того, стороны положительно оценили работу комиссии по демаркации латвийско-российской границы, которая в прошлом году завершила процесс практической демаркации.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова, который до этого являлся заместителем секретаря Совбеза РФ, послом России в Латвии. Другим указом президент освободил от должности прежнего посла РФ в республике Александра Вешнякова, работавшего на этом посту с февраля 2008 года. Вешняков покинул республику 30 декабря прошлого года, а Лукьянов прибыл в страну 27 января этого года.