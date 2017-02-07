Главы МИД РФ и ФРГ обсудили активизацию работы "нормандской четверки"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Зигмар Габриэль обсудили по телефону шаги по более активному задействованию "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) для реализации минских соглашений. Как сообщили в российском дипведомстве, беседа состоялась по инициативе германской стороны.

"В развитие состоявшегося в тот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обсудили шаги по более активному задействованию нормандского формата для реализации минских договоренностей по урегулированию кризиса на Украине, включая обеспечение безопасности в зоне конфликта и продвижение политического процесса", - информировали в МИД.

Лавров и Габриэль также обсудили график предстоящих контактов. Стороны рассмотрели "текущее состояние российско-германских отношений, график предстоящих политических контактов и крупных многосторонних мероприятий, включая встречу министров иностранных дел стран - участниц "Группы двадцати" в Бонне (16-17 февраля) и Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности (17-19 февраля)", отметили в дипведомстве РФ.

Сергей Лавров "пригласил германского коллегу посетить Россию с визитом в удобные для него сроки", добавили в МИД РФ.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, во время телефонного разговора Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате и заявили о необходимости немедленного прекращения огня на Украине. Как подчеркнули в пресс-службе, речь идет о том, чтобы "предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в нормандском формате, а затем - продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне".